Greg Abbott, gobernador de Texas: “Congelé matrículas y cuotas hasta el año académico 2026-2027”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un comunicado sobre las iniciativas de accesibilidad económica en la educación superior del estado. El mandatario tejano ratificó la vigencia de la medida que congela los costos universitarios para los estudiantes residentes hasta el año académico 2026-2027.

Qué dijo Abbott sobre la congelación de matrículas y cuotas en Texas

En su anuncio oficial, Abbott expresó: “Congelé la matrícula y las cuotas de pregrado hasta el año académico 2026-27 para mantener bajos los costos para los estudiantes de Texas”. El mandatario remarcó que esta decisión busca aliviar la carga financiera de las familias tejanas.

Greg Abbott aseguró que el congelamiento de la matrícula les permitrá a los beneficiarios ahorrar hasta ahorrar hasta US$35.000 Instagram de Greg Abbott

En el mismo comunicado, Abbott destacó los posibles beneficios económicos de las carreras aceleradas: “Un título de licenciatura de tres años podría reducir aún más la factura total y ahorrar hasta 35.000 dólares”.

Esta propuesta busca acortar los plazos de graduación sin perder calidad educativa. Así, se refirió al impacto futuro de estas medidas: “Estos pasos crearán un Texas más fuerte para las generaciones venideras”, consideró.

En qué consiste la medida adoptada por la gobernación de Texas

La medida gubernamental impone una congelación obligatoria en las tarifas de matrícula y cuotas de pregrado en todas las universidades e instituciones públicas del estado. Las autoridades tejanas mantienen esta restricción tarifaria desde el año 2023 para instituciones de educación superior de dos y cuatro años de duración.

Adicionalmente, el gobernador ordenó en agosto a la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas la creación de un marco estatal para carreras de licenciatura de tres años. Este esquema curricular abarca áreas de alta demanda laboral y salarios elevados dentro del mercado económico de la entidad.

Según las estimaciones oficiales, las futuras licenciaturas de tres años podrían permitir a los estudiantes ahorrar entre US$15.000 y US$35.000. El plan busca reducir los costos educativos y facilitar que los estudiantes ingresen antes al mercado laboral.

Semana de Solicitud Universitaria Gratuita en Texas: la invitación de Abbott

La congelación de matrículas integra una estrategia general de la administración estatal para reducir las barreras financieras de acceso a la universidad. En este contexto, el gobernador recordó la realización de la Semana de Solicitud Universitaria Gratuita entre el 12 y el 18 de octubre de 2026.

La ley promulgada por Abbott obliga a las universidades públicas tejanas a eliminar la tarifa de admisión para los residentes que gestionan su ingreso por la plataforma ApplyTexas. Durante la edición del año anterior, los postulantes enviaron más de 260 mil solicitudes de admisión sin costo alguno.

El gobernador Greg Abbott recordó que la Semana de Solicitud Universitaria Gratuita se realiza entre el 12 y el 18 de octubre de 2026 Facebook/The University of Texas at Austin

El comisionado de Educación Superior de Texas, Wynn Rosser, afirmó que esta semana especial facilita la planificación académica y genera ahorros directos de cientos de dólares a los aspirantes. El funcionario exhortó a la población estudiantil a aprovechar esta exención tarifaria antes de las 23.59 hs del 18 de octubre de 2026.

Los estudiantes pueden utilizar los recursos digitales de la plataforma My Texas Future y el programa de Admisiones Directas para evaluar la oferta de carreras. Las herramientas estatales permiten comparar los costos de matrícula, la ubicación de los campus y las oportunidades de empleo de cada institución.