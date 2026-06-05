Apareció en manada: el animal salvaje que irrumpió en las playas de Texas a días del comienzo del verano
Autoridades del Parque Estatal de la Isla de Galveston explicaron que estos ejemplares pueden entrar al mar para refrescarse, cazar o desplazarse por el territorio
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El Parque Estatal de la Isla de Galveston, en Texas, difundió una grabación en la que se observa a una manada de coyotes en la costa. El video, registrado a pocos días del inicio del verano en EE.UU., generó sorpresa entre visitantes y residentes por la presencia de estos animales salvajes cerca del agua.
Motivos de la aparición de coyotes en las playas de Texas
A través de su cuenta de Facebook, la oficina del parque explicó la conducta de los coyotes en la costa. Según el personal de la institución, los animales suelen ingresar al mar por motivos de supervivencia, así como también por diversión.
El contacto con el mar les permite a los coyotes disminuir la temperatura de su cuerpo, mientras que el agua salada puede ayudarles a ocultar su propio rastro de olor mientras cazan. Chron señaló que el océano puede servirles además como una ruta para desplazarse hacia nuevas zonas o para buscar alimento.
Las autoridades explicaron que, para la fauna local, el mar funciona como una “autopista, zona de caza, escondite y patio de juegos”. También remarcaron que la curiosidad por el océano y el impulso de correr hacia el agua no son exclusivos de los seres humanos.
Las propiedades del agua salada para los coyotes en Texas
Según expertos citados por Chron, el contacto con el mar contribuye a reducir parásitos como garrapatas y pulgas, además de aliviar algunas irritaciones de la piel de estos animales. De acuerdo con el medio citado, esto podría explicar la menor prevalencia de sarna entre coyotes de la isla de Galveston, lo que contrasta con la de poblaciones de la misma especie que viven en otras zonas del estado.
El video difundido por el Parque Estatal de la Isla de Galveston generó opiniones divididas entre quienes visitan la playa habitualmente en el verano. Mientras que algunas personas comentaron que ya habían visto coyotes por la arena o cerca del agua, otras expresaron preocupación por la seguridad de las familias que frecuentan la zona por la noche.
Capacidad de nado de los coyotes en Texas y antecedentes en EE.UU.
Los coyotes son excelentes nadadores y pueden cruzar ríos, lagos e incluso tramos de mar para buscar alimento, encontrar pareja o establecerse en nuevos territorios. Un ejemplo de esta capacidad física quedó en evidencia este mismo año en la bahía de San Francisco, California, cuando un coyote macho sorprendió a investigadores y residentes al nadar hasta la isla de Alcatraz.
En ese caso, los expertos determinaron que el animal había recorrido unas dos millas (más de tres kilómetros) desde el Parque Estatal Angel Island. A pesar de las bajas temperaturas del agua y el fuerte oleaje de la bahía, logró completar el trayecto.
Las autoridades recomiendan no alimentar ni acercarse a los coyotes, mantener a las mascotas bajo control y reportar comportamientos agresivos o inusuales a los servicios locales de fauna o control animal.
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