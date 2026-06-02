Agentes de la CBP revisaron un cargamento de verduras en Arizona y encontraron a un acompañante inesperado

Un grupo de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en el Puerto de Nogales, Arizona, descubrió la presencia de un peculiar insecto vivo dentro de un cargamento comercial de verduras de hoja. El incidente ocurrió el pasado 8 de mayo en las instalaciones de Mariposa.

El insecto inusual que descubrió la CBP en Arizona

Durante el proceso de inspección de un envío de vegetales, los integrantes del equipo se percataron de la presencia del espécimen. Según detalló la CBP, al recuperar al ejemplar, los investigadores de la agencia dieron inicio a las tareas de identificación.

La CBP descubrió a un insecto de la especie Polyamia arachnion Kramer en Arizona CBP

El resultado de los análisis determinó que el insecto pertenece a la especie Polyamia arachnion Kramer, de la familia de los cicadélidos. Comúnmente se los conoce como “saltahojas”.

La CBP calificó el hallazgo como inusual, debido a que esta es la segunda vez en 69 años que esta especie fue recolectada e identificada en la frontera.

Características del insecto encontrado en Arizona por la CBP

Los ejemplares proceden principalmente del centro de México. Según un estudio de los investigadores Dwight M. DeLong y Cuthbert Thambimuttu, los insectos del género Polyamia pueden identificarse por ciertas características físicas, como la forma de su cabeza, su tórax y sus venas marcadas. Además, algunas especies tienen alas completamente desarrolladas y otras reducidas.

La CBP revisa de forma estricta el ingreso de flores y vegetación a EE.UU.

La investigación se basó en el análisis de 800 ejemplares recolectados entre 1939 y 1954 por científicos vinculados a la Universidad Estatal de Ohio y organismos agrícolas de México. Los especialistas determinaron que la forma más precisa de diferenciar las distintas especies de este grupo es mediante el estudio de los órganos reproductivos de los machos.

El personal de la CBP trabaja con el fin de evitar la entrada de insectos y de enfermedades que puedan afectar la agricultura de EE.UU.

El peligro que podría traer la presencia de este insecto en EE.UU., según la CBP

Según informó la agencia, la presencia de un saltahojas en los cargamentos representa un peligro para los cultivos. Las autoridades detallaron que el ingreso de plagas puede generar daños en la economía local y en el volumen de la producción de alimentos.

El ingreso de insectos y criaturas de otros países puede representar un peligro para los cultivos estadounidenses CBP

La CBP recordó que todas las personas que ingresan a EE.UU. tienen la obligación de hacer una declaración de productos si trasladan carne, fruta, verduras, plantas, semillas, tierra o animales. El cumplimiento de estas normas abarca desde el equipaje en el caso de traslados aéreos hasta los vehículos para los viajes terrestres.

La oficina exige el uso del formulario de declaración 6059B, en el que los viajeros deben marcar la opción con la palabra “Sí” en la pregunta número 11 sobre la posesión de artículos de la agricultura. La omisión de ítems con prohibición de entrada deriva en su confiscación inmediata.