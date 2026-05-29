La CBP alerta en Texas sobre una plaga invasora detectada a 55 millas de la frontera con México

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) emitió un aviso a los residentes del sur de Texas sobre los riesgos del gusano barrenador del Nuevo Mundo. Los oficiales en Laredo alertaron sobre esta plaga y reparten folletos de concientización en ocho puertos de entrada al país norteamericano.

Alerta de la CBP por la presencia del gusano barrenador cerca de Texas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó que el parásito se encuentra a aproximadamente 55 millas (88 km) del límite con México. Los registros más recientes señalan casos en el estado de Nuevo León, donde se identificaron dos vacas con infecciones producidas por esta criatura.

A diferencia de lo que puede indicar su nombre, no es un gusano sino una mosca de la familia Caliphoridae. De momento, no logró ingresar a EE.UU., pero las autoridades se mantienen alerta en los puertos de entrada del sur para evitar problemas, según detalló la CBP en un comunicado.

Donald Kusser, director de operaciones en la oficina de campo de Laredo, remarcó la importancia de la participación de los ciudadanos en esta situación. “Trabajamos para aumentar la conciencia pública sobre esta mosca para que el público pueda ayudar a prevenir que esta plaga invasora llegue a EE.UU. y afecte negativamente al ganado y las mascotas locales”.

La plaga del gusano barrenador USDA

Biología del gusano barrenador y el peligro para la salud en EE.UU.

También denominado Cochliomyia hominivorax, es un organismo que afecta el tejido de las especies de sangre caliente. La hembra en etapa de madurez deposita sus huevos en las heridas de seres vivos y, al nacer, las larvas se alimentan de la carne de su hospedador.

Según el sitio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), esto provoca enfermedades por la presencia de bacterias. El parásito puede afectar al ganado, los animales de compañía, la fauna de la zona y, en casos poco frecuentes, a los seres humanos.

El gusano barrenador genera enfermedades en animales y seres humanos USDA

Es posible identificar un ejemplar adulto por sus ojos color naranja y su cuerpo con tonos de azul metálico o verde, mientras que la zona del dorso tiene tres franjas en tonos oscuros. Los animales infectados muestran señales como irritación, sacudidas inusuales de la cabeza y emanación de un olor fuerte.

Ante la observación de larvas en las heridas, la CBP recomienda realizar inmediatamente un reporte al personal de veterinaria o a la oficina del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés) de la localidad.

La respuesta del USDA ante el riesgo del gusano barrenador en Texas

El USDA lleva adelante medidas para la contención del parásito. La estrategia principal se basa en la liberación de insectos estériles.

El USDA trabaja para contener la presencia del gusano barrenador USDA

El organismo realiza la dispersión de 100 millones de moscas por semana en México y en la zona de la frontera con el fin de detener la reproducción de la plaga.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió autorizaciones para el uso de emergencia de medicamentos de aplicación sobre la piel e inyectables. Estos fármacos están dirigidos al tratamiento y la prevención en vacas lecheras, caballos, cerdos, ovejas y venados.