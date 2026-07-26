Buenas noticias para inquilinos en Texas: más de 4400 viviendas con renta más baja están en camino

Texas destinará más de US$114 millones en créditos fiscales con el objetivo de ampliar la oferta de alquileres asequibles. La inversión financiará la construcción y rehabilitación de 70 complejos residenciales, que incorporarán más de 4400 viviendas destinadas a familias trabajadoras con ingresos elegibles.

Qué anunció Abbott para ampliar la vivienda asequible en Texas

Según informó el gobernador Greg Abbott en un comunicado oficial, los recursos serán administrados por el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (TDHCA, por sus siglas en inglés), organismo responsable de asignar los créditos fiscales a los desarrolladores seleccionados para concretar los proyectos.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Abbott sostuvo que el crecimiento demográfico del estado exige aumentar la disponibilidad de viviendas con precios accesibles. “A medida que nuestro estado crece, debemos garantizar que los texanos tengan acceso a la vivienda asequible que necesitan para prosperar”, sostuvo. El funcionario agregó que la inversión en créditos fiscales permitirá acercar viviendas de calidad a las familias trabajadoras.

Cómo funcionará el programa de créditos fiscales

Los recursos se destinarán tanto a la construcción de nuevos complejos residenciales como a la rehabilitación de desarrollos que ya forman parte de la oferta de alquiler asequible. En total, el programa financiará 70 proyectos distribuidos en distintas comunidades del estado.

Los créditos fiscales constituyen un incentivo para promover proyectos de alquiler con rentas reducidas. A través de este mecanismo, el TDHCA asigna los beneficios a los desarrolladores seleccionados para facilitar la construcción de nuevas viviendas o preservar aquellas que ya ofrecen rentas accesibles.

En total, el programa financiará 70 proyectos distribuidos en distintas comunidades de Texas Wasan Tita - Shutterstock

El director ejecutivo del organismo, Bobby Wilkinson, destacó la importancia de esta herramienta para ampliar la disponibilidad de viviendas. “El Programa de Créditos Fiscales para la Vivienda es una herramienta clave para la creación de nuevos desarrollos y la preservación de viviendas asequibles en nuestras comunidades“, indicó.

Wilkinson también aseguró que el TDHCA mantiene su compromiso de facilitar viviendas asequibles y de alta calidad para los residentes de Texas.

Por qué Texas recibió más recursos para vivienda en 2026

El comunicado también explica que la ley federal One Big Beautiful Bill, promulgada por el gobierno de Donald Trump, aumentó en un 12% el límite del crédito fiscal federal destinado a la vivienda. Ese incremento permitió que el TDHCA recibiera mayor asignación de créditos fiscales, lo que amplió la cantidad de proyectos beneficiados durante 2026.

Según el gobierno estatal, el aumento de los recursos permitió seleccionar decenas de desarrollos en distintas regiones del estado para responder a la gran demanda de viviendas de alquiler a precios más accesibles.

El gobierno de Texas aprobó créditos fiscales para incentivar proyectos de alquiler accesible Freepik

La lista oficial de los proyectos beneficiados ya fue publicada por el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas. Sin embargo, las autoridades aclararon que la selección podría modificarse si alguno de los desarrolladores no cumple con los requisitos del programa o finalmente no concreta la obra.

De acuerdo con el aviso oficial, con esta asignación de créditos fiscales, el estado busca ampliar la oferta de viviendas asequibles y acompañar el crecimiento poblacional mediante nuevos desarrollos y la preservación de complejos residenciales que ya forman parte del mercado de alquiler.