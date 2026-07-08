Las ciudades de Texas donde bajaron los precios del alquiler, según Trump

La Casa Blanca destacó una tendencia a la baja en el costo de los alquileres en Estados Unidos. En ese marco, tres ciudades de Texas resaltaron entre las que más disminución registraron en el valor promedio durante la gestión actual del presidente Donald Trump.

En qué ciudades de Texas bajaron los precios del alquiler

El comunicado identifica a varias ciudades del Estado de la Estrella Solitaria como zonas con disminuciones importantes en el costo de renta. Austin encabeza esta lista a nivel nacional con una caída del 21,5%, y se consolidó como la urbe con el mayor descenso porcentual.

El comunicado de la Casa Blanca fue publicado a fines de junio de 2026 Mark Schiefelbein - AP

Otras ciudades también muestran cifras positivas para los arrendatarios en el reporte compartido. Entre ellas aparecen San Antonio en el tercer lugar con un 13,5% de disminución y Dallas en el octavo puesto con un 9,5%.

El listado completo de las áreas con sus respectivas bajas:

Austin, Texas: -21,5%

-21,5% Phoenix, Arizona: -13,8%

San Antonio, Texas: -13,5%

-13,5% Denver, Colorado: -10,7%

Orlando, Florida: -10,7%

Atlanta, Georgia: -10,4%

Nashville, Tennessee: -10,2%

Dallas, Texas: -9,5%

-9,5% Salt Lake City, Utah: -9,4%

San Diego, California: -5,7%

A qué se debe la baja en alquileres a nivel nacional, según la Casa Blanca

La administración Trump atribuyó este alivio económico directamente a sus políticas de control fronterizo. Según la Casa Blanca, la reversión del aumento en la inmigración ilegal genera una menor competencia por las viviendas disponibles.

En ese sentido, el comunicado resalta que la migración internacional neta experimentó una caída superior al 50% durante 2025, específicamente un 54,7%. Este descenso en la presión demográfica incrementó las tasas de desocupación, lo que obliga a los propietarios a ajustar sus precios para atraer inquilinos.

Tres ciudades de Texas se encuentran entre las que más disminución en el precio de los alquileres tuvieron en la gestión actual de Donald Trump Freepik

Entre las ciudades que mayor caída de inmigración neta tuvieron se encuentran Salt Lake City con 76,5% de caída, San Diego con 74,7% y Los Ángeles con 70,4%. En el caso de Texas, aparecen San Antonio, Dallas, Houston y Austin con cifras que rondan entre 37 y 47% de disminución.

El caso de Austin: análisis reciente de precios de alquileres

Un análisis de abril de 2026 ofrece una perspectiva sobre la baja de alquileres en la capital texana. El informe de Apartment List precisa que los costos en la ciudad bajaron un 6% durante el último año.

Esta disminución acumulada supera el 20% si se considera el pico histórico registrado en 2022. Hasta esa fecha, el alquiler medio se situó en 1274 dólares, cifra que devuelve al mercado a niveles equivalentes a los registrados en 2019.

Una mujer vive en su auto en Estados Unidos por los altos precios de los alquileres

De acuerdo con ese informe, la caída de precios responde principalmente a una política activa de construcción y reformas urbanas implementadas localmente. Entre 2015 y 2024, la ciudad autorizó 120 mil nuevas unidades habitacionales, incrementando el inventario total en un 30%.

La eliminación de requisitos mínimos de estacionamiento facilitó además la creación de edificios de departamentos más altos. Esta oferta récord, sumada a la saturación de unidades de lujo, forzó una reducción de costos que beneficia ahora a todo el mercado, indicó el análisis.