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Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 76 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Austin
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Austin, Texas
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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