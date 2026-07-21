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Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio
Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 75 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Austin

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Austin, Texas

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 27 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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