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Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 3 de agosto al 7 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 3 de agosto al 7 de agosto
Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 3 de agosto al 7 de agosto Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el lunes 3 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 102 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Austin

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Austin, Texas

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 6 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 7 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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