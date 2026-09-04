Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 81 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 14 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 5 a 14 mph, Sureste

: 5 a 14 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.