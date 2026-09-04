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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 81 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 14 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 14 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.
LA NACION
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