Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 1 a 12 mph, Estenoreste

: 1 a 12 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.