1
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 79 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 15 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 15 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
- 2
El exfuncionario que tenía escondidos más de dos millones de dólares fue beneficiado con arresto domiciliario por sus adicciones
- 3
Cataratas del Iguazú: cierran por tiempo indeterminado la Garganta del Diablo por una drástica crecida del río
- 4
Una psicóloga española explicó la reacción de Messi en la final: “El partido se le escapaba y su cerebro entró en supervivencia”