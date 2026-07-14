LA NACION

Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio Britannica

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 14 de julio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El martes 14 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 15 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 16 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 17 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
LA NACION
Más leídas
  1. Tras el cruce entre Tuchel y Bellingham por el rendimiento de Inglaterra, opinó Kane y se inclinó hacia uno
    1

    Harry Kane reconoció que Thomas Tuchel tenía razón respecto del bajo desempeño de Inglaterra

  2. El Garrahan reemplazó equipamiento de quirófano que tenía más de 15 años por tecnología de última generación
    2

    El Garrahan reemplazó equipamiento de quirófano que tenía más de 15 años por tecnología de última generación

  3. Lo ubicaron entre la gente que festejaba el triunfo de Argentina y le dispararon tres tiros en la nuca
    3

    Ajuste de cuentas: lo ubicaron entre la gente que festejaba el triunfo de Argentina y le dispararon tres tiros en la nuca

  4. Haaland aterrizó en Noruega y bajó del avión con un mapache disecado entre manos
    4

    Haaland aterrizó en Noruega y bajó del avión con un mapache disecado entre manos