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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 80 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 15 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.
LA NACION
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