Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 80 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 8 a 15 mph, Sursureste

: 8 a 15 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.