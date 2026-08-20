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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de agosto
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de agosto Britannica

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 20 de agosto la temperatura rondará entre 82 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 15 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 20 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 21 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 22 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 23 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 24 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 25 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 26 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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