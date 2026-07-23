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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 23 de julio la temperatura rondará entre 79 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 13 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 13 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 29 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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