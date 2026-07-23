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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de julio
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de julio Britannica

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 23 de julio la temperatura rondará entre 79 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 13 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 13 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 27 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 28 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 29 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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