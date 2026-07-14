Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el martes 14 de julio la temperatura rondará entre 75 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sursuroeste

: 5 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 37%

: 37% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.