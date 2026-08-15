Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Sur

: 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.