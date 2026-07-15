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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio
Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el miércoles 15 de julio la temperatura rondará entre 74 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Dallas

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 29%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El miércoles 15 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 16 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 17 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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