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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio
Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 78 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Dallas

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El lunes 29 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 30 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 2 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 3 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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