Un latino trabajaba en el jardín de su casa en Texas cuando un animal lo mordió: 20 días en el hospital y dos cirugías

Mientras trabajaba en el patio de su casa en Texas, Ricardo López, de origen latino, sintió una pequeña picadura en la pierna. Lo que parecía una simple mordedura de araña finalmente lo llevó a pasar 20 días en el hospital, enfrentar dos cirugías y hasta la posibilidad de perder su extremidad.

Limpiaba el patio de su casa en Texas y terminó en el hospital por una araña

López, residente del norte de Texas, relató a Univision que el pasado 30 de mayo movía tierra, troncos y escombros en su casa cuando de pronto sintió una picadura. El hecho derivó en un cuadro que casi ocasionó que le amputaran una pierna.

Aunque no pudo identificarla, Ricardo López cree que fue mordido por una araña Estrella Herrera

Según su relato, ese día no le dio mayor importancia a la situación. Sin embargo, en menos de 24 horas comenzó a presentar fiebre, escalofríos, un intenso dolor que no podía explicar y una gran hinchazón en la pierna.

El latino decidió acudir a una clínica familiar donde los médicos le dijeron que simplemente se trataba de una picadura y lo mandaron a casa. No obstante, con el paso de las horas su condición empeoró.

Horas después, comenzaron a aparecer pequeñas ampollas que se unieron hasta formar una de gran tamaño. Cuando volvió a la clínica, lo enviaron de inmediato a urgencias.

El latino casi sufre la amputación de su pierna por la mordedura de araña

Una vez en el hospital, los médicos le advirtieron que la infección en su pierna avanzaba y corría el riesgo de alcanzar el hueso- Si eso llegaba a suceder, sería necesaria una amputación.

Cuando los médicos vieron el nivel de hinchazón que había alcanzado la lesión lo enviaron de inmediato a urgencias Cortesía Univisión

Durante los siguientes días fue sometido a diversos procedimientos, como la administración de antibióticos intravenosos, curaciones especializadas, tratamientos para detener la infección, colocación de piel sintética e, incluso, dos cirugías.

Los médicos no saben qué araña mordió al latino

Aunque ya se encuentra fuera de peligro, el caso de López llamó la atención, debido a que aún no se sabe qué animal lo mordió. De acuerdo con Univision, los médicos sospechan que fue una araña.

No obstante, desconocen exactamente la especie. Lo que sí compartió el doctor Eduardo Sánchez es que una picadura puede infectarse con bacterias comunes en el ser humano, como estafilococo o estreptococo.

En ese sentido, la recomendación del especialista es no ignorar señales como fiebre, dolor, hinchazón, ampollas o cambios en el color de la piel.

Cuándo acudir al médico tras la mordedura de una araña

De acuerdo con Mayo Clinic, la mayoría de las arañas no suelen morder a menos que se sientan amenazadas y sus mordeduras suelen ser inocuas, con consecuencias leves como enrojecimiento o hinchazón. Sin embargo, algunas especies tienen colmillos lo suficientemente largos como para atravesar la piel e inyectar un veneno que provoca síntomas graves.

En ese sentido se recomienda tomar las siguientes precauciones: