A qué hora de EE.UU. juega Argentina vs. Jordania hoy en vivo: en qué canal pasan el Mundial 2026

Argentina afronta este sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania. El encuentro se disputará en Texas y definirá el cierre de la actividad del Grupo J antes del inicio de los dieciseisavos de final.

Argentina vs. Jordania: horario y sede del partido de hoy

El certamen, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, reúne a 48 selecciones nacionales distribuidas en 12 zonas, con el objetivo de avanzar a la fase de eliminación directa. Mientras varios equipos ya aseguraron su clasificación, otros aún buscan uno de los boletos disponibles para la siguiente ronda.

Argentina ganó sus primeros dos encuentros de la fase de grupo, por lo que aseguró su pase directo a los dieciseisavos de final TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este sábado 27 de junio, Jordania buscará sus primeros tres puntos frente al seleccionado de Lionel Scaloni que permanece puntero del Grupo J. Para quienes sigan el partido desde EE.UU., el inicio del encuentro está previsto para las 22 hs ET (hora del Este), según el cronograma oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés).

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, identificado para esta competencia como el Dallas Stadium, en el estado de Texas. Este recinto forma parte de las sedes oficiales que albergan partidos del campeonato.En qué canal pasan el Mundial 2026 en EE.UU.

Los aficionados que se encuentren en EE.UU. podrán seguir el Mundial a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales. La cobertura varía según el idioma elegido por la audiencia.

Todos los partidos con audio en español se transmiten a través de Telemundo y Universo .

y . La cobertura con audio en inglés está a cargo de FOX.

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Jordania se ubica último en el Grupo J debido a las derrotas frente a Argelia y Austria Eugene Hoshiko - AP

Cómo llegan Argentina y Jordania al cierre del Grupo J

Argentina afronta este compromiso con la clasificación asegurada a la siguiente fase. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni sumó dos victorias en sus primeras presentaciones y garantizó el primer puesto de la zona.

En sus encuentros anteriores derrotó 3 a 0 a Argelia y 2 a 0 a Austria. Con esos resultados alcanzó seis puntos y mantuvo su arco sin goles en contra. Los cinco tantos convertidos por el equipo fueron anotados por Lionel Messi.

Jordania llega a este partido sin posibilidades de avanzar. La selección asiática perdió frente a Austria por 3 a 1 y luego cayó ante Argelia por 2 a 1. A pesar de quedar fuera de la lucha por la clasificación, logró marcar en ambas presentaciones y buscará cerrar su participación con un resultado positivo.

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Cuándo comienzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Esta edición del torneo introdujo un sistema ampliado con 48 participantes. Los equipos fueron divididos en 12 grupos y los mejores clasificados avanzan a una ronda de 32 selecciones, conocida como dieciseisavos de final.

Una vez concluida la etapa inicial, comenzará la fase de eliminación directa, donde cada partido será decisivo para la continuidad de los equipos en el torneo. Desde ese momento, los vencedores avanzarán sucesivamente a octavos, cuartos de final, semifinales y la final.

Los dieciseisavos comenzarán a disputarse el domingo 28 de junio. El primer encuentro programado enfrentará a Sudáfrica y Canadá a las 15 hs (ET) en Inglewood. La ronda se desarrollará hasta el 3 de julio, fecha en la que Argentina tiene previsto disputar su próximo partido como líder del Grupo J frente al segundo clasificado del Grupo H en la ciudad de Miami.