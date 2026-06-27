Noticias de Dallas hoy: confirman operativos con el ICE en Texas por el partido de la Argentina en el Mundial 2026

Este sábado 27 de junio, la selección argentina enfrenta a su par de Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro, programado para las 21 hs (hora local) en Dallas, contará con la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con un operativo específico.

En qué se basarán los operativos del ICE en Dallas para el partido de la Argentina

El despliegue federal no busca ejecutar acciones de control migratorio dentro del evento. Según las autoridades, la seguridad se centra en la protección de los encuentros deportivos y los asistentes presentes.

Tom Homan, zar fronterizo, afirmó que la vigilancia se encargará de proteger tanto a los deportistas como al personal organizativo y a los espectadores.

En ese marco, el funcionario enfatizó a CBS News: “Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional”. No obstante, también advirtió: “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto”.

La aclaración de Markwayne Mullin sobre la misión del DHS

La participación del ICE generó cuestionamientos en diversos sectores de la comunidad migrante local. Ante esto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) buscó desvincular la presencia de sus agentes de las redadas migratorias.

Markwayne Mullin, secretario del DHS, aclaró que la presencia del personal responde a protocolos nacionales de seguridad que se aplican históricamente en acontecimientos deportivos y espectáculos como el Super Bowl.

Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

Al tiempo, Mullin señaló que el estigma mediático sobre la agencia desvirtúa la percepción pública. “Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE”, afirmó.

El secretario añadió que los medios y el público han convertido a los agentes en “villanos”. “Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, recalcó.

Cómo ver en vivo el partido entre la Argentina y Jordania por el Mundial 2026

De acuerdo con la información de la FIFA, el encuentro entre Argentina y Jordania se podrá apreciar tanto en inglés como en español, en las transmisiones en vivo de FOX y Telemundo respectivamente. El cruce está programado para las 21 hs CT (hora local de Dallas)/19 hs PT/20 hs MT/ 22 hs ET.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan como punteros e invictos del Grupo J. En sus dos primeras presentaciones, vencieron 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria con cinco goles de su capitán y estrella, Lionel Messi.

De esta forma, la Albiceleste ya tiene asegurada la primera plaza de su grupo y está clasificada para los dieciseisavos de final. En esa instancia se cruzará con el segundo del Grupo H.

Lionel Messi es el máximo goleador histórico en Mundiales con 18 conquistas Aníbal Greco - La Nación

Por su parte, el equipo del Medio Oriente ya está eliminado del certamen mundialista. Se encuentra último en la clasificación y sin puntos, luego de caer 3-1 ante los austríacos y 2-1 contra los argelinos.

Al tiempo, los de Scaloni son el único combinado que todavía puede igualar la marca perfecta que hasta ahora solo consiguió México: avanzar a la siguiente ronda con puntaje ideal (nueve puntos) y la valla invicta.