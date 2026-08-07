LA NACION

Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaGobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 100 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en El Paso, Texas

El sábado 8 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 9 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
  1. La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era
    1

    La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era: “Unos vendepatria”

  2. Una bienvenida inesperada: en Italia ovacionaron a Mastantuono, que busca sumar minutos (y goles)
    2

    El caluroso recibimiento a Franco Mastantuono en Italia: jugará en la Fiorentina

  3. Qué dijo Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona
    3

    Qué respondió Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona

  4. Roberto García Moritán, ex de Pampita, habría comenzado una relación con Emily Ceco de Love Is Blind
    4

    El romance menos pensado: Roberto García Moritán, ex de Pampita, habría comenzado una relación con Emily Ceco de Love Is Blind