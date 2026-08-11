Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de agosto

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 11 de agosto la temperatura rondará entre 75 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Suroeste

: 3 a 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.