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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 75 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
LA NACION