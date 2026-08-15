Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 75 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sureste

: 5 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.