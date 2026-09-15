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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 73 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 28%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 28%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 26%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 70%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
LA NACION
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