Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 73 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Sursuroeste

: 1 a 5 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 28%

: 28% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 26%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 70%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.