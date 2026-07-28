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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 28 de julio la temperatura rondará entre 81 y 104 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El miércoles 29 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El lunes 3 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
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