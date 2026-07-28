Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 28 de julio la temperatura rondará entre 81 y 104 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Suroeste

: 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El martes 28 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 29 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 30 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 31 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.