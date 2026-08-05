Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de agosto

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 5 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Estesureste

: 6 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.