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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 5 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El miércoles 5 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El jueves 6 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 7 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 10 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 11 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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