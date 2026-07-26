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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de julio al 31 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 27 de julio la temperatura rondará entre 80 y 103 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El miércoles 29 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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