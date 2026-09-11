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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFoto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 7%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Fort Worth, Texas

El sábado 12 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 13 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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