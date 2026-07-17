LA NACION

Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaGobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 76 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Fort Worth, Texas

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
Más leídas
  1. El machete en la botella del arquero de Inglaterra para una potencial definición por penales
    1

    Los argentinos encontraron la botella del arquero de Inglaterra con indicaciones para una potencial definición por penales

  2. El “outlet de los outlets” vuelve con récord de marcas y nueva sede
    2

    El “outlet de los outlets” vuelve con récord de marcas y nueva sede

  3. Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores y el gobierno inglés pidió que la FIFA investigue
    3

    Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores y el gobierno inglés pidió que la FIFA investigue

  4. Estas son las tapas de los diarios británicos: así calificaron el partido que los dejó afuera de la final
    4

    La reacción de los diarios de Inglaterra tras la derrota ante Argentina