Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Noreste

: 0 a 5 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 28%

: 28% Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Houston, Texas

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 38%.