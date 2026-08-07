1
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 32%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 32%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para el fin de semana en Houston, Texas
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.
LA NACION
Más leídas
- 2
El caluroso recibimiento a Franco Mastantuono en Italia: jugará en la Fiorentina
- 3
Qué respondió Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona
- 4
El romance menos pensado: Roberto García Moritán, ex de Pampita, habría comenzado una relación con Emily Ceco de Love Is Blind