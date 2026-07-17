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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 77 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Houston, Texas
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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