Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 77 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sur

: 0 a 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Houston, Texas

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.