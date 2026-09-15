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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
LA NACION
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