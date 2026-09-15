Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sureste

: 0 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.