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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Houston

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 18%
  • Pronóstico: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El martes 15 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 16 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
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