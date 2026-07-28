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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el martes 28 de julio la temperatura rondará entre 79 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Houston

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El martes 28 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 29 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
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