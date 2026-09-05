Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre Britannica

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 78 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Houston

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 30%
  • Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El sábado 5 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 6 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 70%.

Labor Day 7 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 8 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El miércoles 9 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 44%.

El jueves 10 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 11 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
LA NACION
Más leídas
  1. El último milagro de Messi, la carta de Trump y un homenaje silencioso a Cristina
    1

    El discurso de Milei sobre Malvinas: el último milagro de Messi, la carta de Trump y un homenaje silencioso a Cristina

  2. Sabalenka frenó su partido en el US Open por un fuerte olor: “Alguien está fumando marihuana”
    2

    Sabalenka interrumpió su partido en el US Open por un fuerte olor a marihuana que llegaba hasta la cancha

  3. La Justicia archivó la causa por el crédito de US$ 57.000 millones que pidió Macri al FMI
    3

    La Justicia archivó la causa por el crédito de US$ 57.000 millones que pidió Macri al FMI

  4. Clint Eastwood, actor y director de 96 años, sobre la vejez: “Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo”
    4

    Clint Eastwood, actor y director de 96 años, sobre la vejez: “Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo”