Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 76 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sursureste

: 5 a 10 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Antonio, Texas

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.