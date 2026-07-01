Últimas encuestas en Texas: quién va ganando entre Paxton y Talarico en las elecciones 2026

La carrera para el Senado de Estados Unidos en Texas finaliza el próximo 3 de noviembre. El republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico mantienen una competencia ajustada por un escaño clave en Washington D.C., en una de las contiendas centrales de las elecciones de 2026 en EE.UU.

Encuestas del Senado de Texas 2026: Paxton y Talarico quedan empatados en los sondeos

La medición más reciente de New York Times/Siena College muestra un empate entre Paxton y Talarico, con 47% de intención de voto para cada uno entre los electores probables.

El relevamiento fue realizado entre el 19 y el 27 de junio entre 656 votantes probables y tiene un margen de error de 4,5 puntos porcentuales. El resultado llamó la atención porque deja en evidencia una disputa mucho más ajustada de lo que varios analistas proyectaban al comienzo del ciclo electoral.

Además de ese empate, otros estudios actuales también muestran una competencia cerrada:

En conjunto, las distintas mediciones muestran que ninguno de los dos aspirantes logró construir una ventaja sólida y la elección sigue completamente abierta.

De acuerdo con Fox News, la paridad resulta especialmente llamativa porque Texas fue durante décadas uno de los principales bastiones republicanos de EE.UU.

James Talarico vs. Ken Paxton: voto hispano e independientes ajustan la carrera en Texas

De acuerdo con Newsweek, la fortaleza de Talarico constituye una de las principales sorpresas de esta elección. Texas no elige a un senador demócrata desde 1993, por lo que históricamente los republicanos contaron con una ventaja considerable en las contiendas estatales.

Según los datos de New York Times/Siena College, el legislador estatal demócrata muestra números sólidos entre algunos de los grupos más relevantes del electorado. Entre los votantes hispanos alcanza un respaldo del 61%, mientras que entre los independientes supera a Paxton por 27 puntos porcentuales.

La encuesta también contiene una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Talarico aventaja a su rival por 18 puntos entre el electorado femenino, mientras que Paxton obtiene una ventaja similar entre los votantes masculinos.

Otro factor relevante es el desempeño del demócrata entre los jóvenes y los electores con educación universitaria, segmentos que ganaron peso en las principales áreas metropolitanas del estado durante los últimos años.

Senado de EE.UU. por Texas: los retos de Paxton y Talarico antes de noviembre

Paxton llega a la elección después de derrotar al histórico senador John Cornyn en las primarias republicanas y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, un apoyo que continúa teniendo gran influencia entre los votantes conservadores de Texas.

Sin embargo, el fiscal general también enfrenta desafíos importantes. La encuesta de New York Times/Siena College indica que menos del 40% de los consultados considera que posee un buen carácter o valores morales adecuados para ocupar el cargo. Además, aproximadamente la mitad de los encuestados cree que sus posiciones políticas son demasiado extremas.

Asimismo, otro sondeo de Quantus Insights muestra la intención de voto de las cuatro principales carreras electorales en Texas.

Por otro lado, de acuerdo con los expertos de Fox News, para Talarico, el desafío será mantener el respaldo de independientes, jóvenes e hispanos mientras busca ampliar su apoyo entre los sectores moderados del electorado.

Paxton, por su parte, intentará consolidar el voto republicano y aprovechar la ventaja histórica que su partido mantiene en Texas para recuperar terreno durante los últimos meses de campaña.