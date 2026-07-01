Noticias de Texas: la reacción de Abbott tras el fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que confirmó la vigencia de la ciudadanía por nacimiento para todos los nacidos en territorio estadounidense. El pronunciamiento del mandatario estatal se conoció luego de que el máximo tribunal dejara sin efecto la orden ejecutiva de Donald Trump, dictada en enero de 2025, que buscaba restringir ese derecho.

Abbott pide al Congreso cambios sobre la ciudadanía por nacimiento

“La decisión de la Corte Suprema es una oportunidad perdida para restaurar el significado original de la Decimocuarta Enmienda”, dijo Abbott a través de un mensaje difundido en redes sociales. Según su planteo, la aplicación automática del derecho de ciudadanía en estos casos no refleja el sentido original del texto constitucional.

El mandatario sostiene que otorgar el derecho de suelo de forma automática a hijos de personas en situación irregular es una interpretación errónea de la Constitución X @GregAbbott_TX

El gobernador también afirmó que el sistema actual favorece la inmigración irregular al considerar que la obtención automática de la ciudadanía para los hijos de personas que permanecen en el país norteamericano de forma ilegal o temporal funciona como un incentivo para nuevos ingresos al territorio estadounidense.

“El Congreso debe aclarar que la ciudadanía estadounidense significa algo y no se extiende automáticamente a niños cuyos padres están en este país ilegalmente o temporalmente. El pueblo estadounidense y la soberanía de nuestra nación no merecen nada menos”, señaló.

Según la visión del gobernador de Texas, la condición migratoria de los padres debería ser un elemento determinante para resolver la nacionalidad de los hijos. El mandatario argumentó que la interpretación vigente nunca contempló que personas sin residencia legal permanente pudieran transmitir automáticamente ese derecho a sus descendientes nacidos en EE.UU.

La posición del gobernador coincide con los argumentos que había presentado el gobierno del presidente Trump al impulsar la Orden Ejecutiva 14160. Esa medida pretendía limitar el reconocimiento automático de la ciudadanía a determinados niños con el objetivo de desalentar la inmigración irregular y el denominado “turismo de nacimiento”.

Qué resolvió la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento

La decisión del máximo tribunal, emitida el 30 de junio, confirmó por seis votos contra tres que la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda continúa con la garantía de otorgar la ciudadanía automática a toda persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

El texto retomó el precedente establecido en 1898 con el caso Wong Kim Ark, que reconoció una interpretación amplia del beneficio. “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a “toda persona nacida libre en esta tierra”, señaló en la resolución el presidente del tribunal, John Roberts.

Como consecuencia del fallo, la Corte dejó sin efecto la Orden Ejecutiva 14160, firmada el 20 de enero de 2025. En la opinión mayoritaria, Roberts sostuvo que la expresión “sujetos a la jurisdicción”, discutida por el gobierno de Trump, comprende a quienes se encuentran físicamente dentro del territorio de EE.UU. y están sometidos a sus leyes.

Qué dijo Trump tras el fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía

Tras conocerse el fallo, Trump también manifestó su desacuerdo. A través de una publicación en Truth Social, afirmó que impulsará una iniciativa para modificar el alcance de la ciudadanía por nacimiento mediante una ley en el Congreso.

Trump utilizó su cuenta en Truth Social para pedir al Congreso una ley contra la ciudadanía por nacimiento Truth Social de Trump

“La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo cual es lamentable para nuestro país, pero podemos remediarlo fácilmente en el Congreso mediante una legislación“, expresó el mandatario republicano.

El presidente estadounidense pidió a los legisladores comenzar el tratamiento de un proyecto sobre el tema y aseguró que respaldará cualquier propuesta destinada a restringir ese derecho. “¡No es necesaria una enmienda constitucional larga y engorrosa! El Congreso debería comenzar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, que es costosa e injusta para nuestro país”, señaló.