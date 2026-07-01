Hinojosa desafía a Abbott: el debate que podría marcar la carrera rumbo a las elecciones en Texas

La candidata demócrata a la gobernación de Texas, Gina Hinojosa, formalizó un llamado al gobernador Greg Abbott para participar en un debate televisado en octubre. La propuesta busca confrontar las visiones políticas de ambos aspirantes rumbo a los comicios del 3 de noviembre.

Gina Hinojosa invitó a Greg Abbott a realizar un debate político

Hinojosa aceptó una invitación organizada por estaciones de televisión de NBCUniversal y periódicos Hearst para un encuentro de una hora cara a cara con Abbott. En un comunicado oficial, la candidata demócrata sostuvo que los texanos requieren una alternativa que priorice el financiamiento de las escuelas públicas y el bienestar ciudadano.

Gina Hinojosa desafió a Greg Abbott y lo invitó a participar de un debate en octubre, antes de que se lleven a cabo las elecciones del 3 de noviembre Morning Joe/Arch

La aspirante demócrata criticó los 12 años de gestión de Abbott y lo acusó de favorecer intereses multimillonarios a través de contratos y centros de datos.

“Greg Abbott ha pasado 12 años mostrándonos lo que él cree que merecen los texanos: más centros de datos, menos escuelas y un sinfín de contratos para que sus donantes multimillonarios se enriquezcan a costa de nuestros impuestos”, declaró Hinojosa.

De acuerdo con la información disponible en el comunicado, en caso de concretarse, el debate se llevaría a cabo el 15 de octubre en Fort Worth. Sería transmitido tanto en inglés como en español.

Contraposición a Hinojosa: en qué se basa la campaña de Abbott

El gobernador Abbott mantiene una campaña activa centrada en su plan de reforma fiscal. De acuerdo con El Paso Times, el mandatario busca reducir los impuestos a la propiedad, al argumentar que las administraciones locales incrementan la recaudación mediante tarifas descontroladas.

Abbott impulsa medidas como la eliminación de impuestos escolares para propietarios y la imposición de límites al gasto local. Su propuesta exige que cualquier aumento tributario futuro cuente con la aprobación de dos tercios de los votantes.

Greg Abbott todavía no dio una respuesta oficial a la invitación de Gina Hinojosa para realizar un debate político en octubre Office of the Texas Governor

El actual marco legal del Estado de la Estrella Solitaria da autoridad a los gobiernos locales para tasar propiedades, pero la Legislatura impone restricciones significativas sobre estas facultades. La estrategia del mandatario republicano apunta a transformar esta estructura para ofrecer alivio financiero a los propietarios de viviendas.

Hasta el momento, el equipo de campaña del gobernador no respondió públicamente a la invitación para el debate propuesto.

Camino a las elecciones generales de noviembre: cuándo competirán Abbott e Hinojosa

La contienda que definirá la gobernación de Texas tendrá lugar el 3 de noviembre con las elecciones generales.

El calendario electoral establece el 5 de octubre como la fecha límite para completar el registro de votantes o efectuar cambios de domicilio. Posteriormente, el periodo de votación anticipada se desarrollará entre el 19 y el 30 de octubre.

El plan de Gina Hinojosa

Para quienes opten por el voto por correo, el plazo límite de solicitud vence el 23 de octubre. La jornada electoral del 3 de noviembre permitirá la participación ciudadana en los centros de votación habilitados y culminará con el conteo oficial que determinará el futuro político texano.