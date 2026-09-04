Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 78 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sursureste

: 0 a 10 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Antonio, Texas

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.