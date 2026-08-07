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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San Antonio
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en San Antonio, Texas
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
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