Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sureste

: 0 a 5 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Antonio, Texas

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.