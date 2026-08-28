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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFoto Google Maps

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Antonio

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Antonio, Texas

El sábado 29 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 30 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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