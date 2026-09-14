Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sursureste

: 5 a 10 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.