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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el miércoles 15 de julio la temperatura rondará entre 73 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 81%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en San Antonio
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 81%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas
El miércoles 15 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
LA NACION