Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 78 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sureste

: 0 a 5 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 17%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.