¿Avanza el tren bala de Texas?: todos los detalles del proyecto millonario que conectaría Dallas y Houston

Después de que sus principales promotores afirmaran que el proyecto está “listo para comenzar”, el ambicioso plan de construir un tren de alta velocidad en Texas ha recuperado fuerza. El panorama para esta infraestructura de movilidad masiva se encuentra en una etapa decisiva de definiciones políticas y económicas.

Estado actual del tren bala en Texas

La ruta que conectaría Houston con Dallas en menos de 90 minutos es considerada por John Kleinheinz, presidente de Kleinheinz Capital Partners Inc. y principal inversionista del proyecto, como una de las construcciones más emblemáticas de Estados Unidos, con un costo estimado de 30.000 millones de dólares, según declaró en el sitio web KBTX.

La propuesta se basa en el sistema Shinkansen de Japón Shutterstock

La propuesta técnica tiene como fundamento la tecnología del Shinkansen Hitachi 700 de Japón, que se ha adaptado a las particularidades geográficas de Texas.

Kleinheinz, en una audiencia legislativa efectuada en agosto de 2025, explicó que el tren de Texas tiene el potencial de ser el más veloz del mundo porque puede mantener velocidades máximas gracias a la excepcional planicie y rectitud del terreno entre las dos ciudades.

El inversor detalló los siguientes elementos fundamentales en relación con el avance de la logística:

Compra de terrenos: los espacios para las estaciones principales en el valle del río Brazos , Houston y Dallas ya han sido adquiridos. La compañía, también, tiene alrededor de 500 de las 2000 parcelas requeridas para el derecho de paso.

los espacios para las estaciones principales en el , y ya han sido adquiridos. La compañía, también, tiene alrededor de requeridas para el derecho de paso. Trazado estratégico: el 70% del trayecto trazado se sitúa bajo líneas de alta tensión, lo cual reduce el impacto en áreas residenciales, dado que, según Kleinheinz , “la gente normalmente no reside por debajo de la electricidad”.

el del trayecto trazado se sitúa bajo líneas de alta tensión, lo cual reduce el impacto en áreas residenciales, dado que, según , “la gente normalmente no reside por debajo de la electricidad”. Permisos federales: después de una investigación medioambiental que estudió 17 rutas distintas, el proyecto ya tiene todas las aprobaciones requeridas del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés).

El Shinkansen Series 7 fue el modelo elegido por JR East para realizar los primeros viajes para evaluar el sistema de conducción autónomo, controlado desde una sala de mando de forma remota

Controversia política y financiamiento por el tren rápido en Texas

Aunque los inversores son optimistas, el proyecto tiene una fuerte oposición en el campo político. Cody Harris, el representante estatal, es uno de los más destacados críticos. En el sitio web indicado, sostuvo que la afirmación de que la obra está preparada para ser construida es “incorrecta”.

Harris asegura que emplear la expropiación por dominio eminente con el objetivo de confiscar terrenos de familias durante generaciones es inaceptable, porque solo beneficia a las áreas urbanas grandes en detrimento de los condados rurales.

Desde el gobierno texano buscan mejorar la movilidad dentro del estado Amtrak

La cuestión económica representa otro tema importante de fricción. El incremento de las tasas de interés ha obligado a los promotores a solicitar el respaldo del sector público, a pesar de que al principio se concibió como una iniciativa totalmente privada.

Kleinheinz asegura que sería más productivo utilizar los fondos federales en Texas a la hora de “evitar el derroche en California“, en relación con los retrasos del tren bala en ese estado.

A pesar de esto, la administración federal canceló recientemente una subvención de 63,9 millones de dólares que estaba destinada a Amtrak para este corredor, tras decidirse que la participación de dicha entidad no era viable para el éxito del proyecto.

Impacto proyectado y futuro del corredor

Los promotores calculan que si la construcción concluye, el 90% de los texanos residirá a una distancia menor de 30 minutos de alguna estación de alta velocidad.

El plan a largo plazo prevé la expansión hacia Fort Worth, lo que permitirá fortalecer un sistema de transporte masivo y reducir el tráfico en las autopistas interestatales.

La administración federal canceló una subvención de 63,9 millones de dólares que estaba destinada a Amtrak Freepik

Los opositores en la Legislatura, por su parte, han prometido hacer uso de todos los recursos a su disposición durante la próxima sesión ordinaria para impedir que el dinero del contribuyente estatal se utilice.

Por su parte, los inversores permanecen firmes en su posición. “No nos vamos a ir, nuestra presencia aquí es de largo plazo”, afirmó Kleinheinz.