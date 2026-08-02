Comenzó la construcción de una red masiva de autopistas que arranca en Texas y se extiende a más estados en USA

Cinco estados iniciaron una serie de inversiones destinadas a mejorar la seguridad, movilidad y modernización de infraestructura a largo plazo. Los proyectos más avanzados se concentran en Texas y abarcan desde iniciativas en grandes ciudades hasta mejoras críticas en zonas rurales.

En qué consisten los programas de construcción en Texas

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) anunció diferentes proyectos en cinco de las principales ciudades del estado. Entre ellos destaca el Proyecto I-35 Capital Express Central en Austin.

Con una inversión de US$4.5 mil millones, el proyecto contempla la reconstrucción de los puentes sobre el lago Lady Bird como parte de una transformación de un corredor de 79 millas. La iniciativa busca reducir la congestión y facilitar el acceso a peatones, ciclistas y usuarios de transporte público.

“El proyecto añadirá dos carriles de gestión de tráfico para vehículos de alta ocupación en ambos sentidos, reconstruirá el puente de Lady Bird Lake y construirá un intercambiador urbano de un solo punto en Riverside Drive", explicó el TxDOT en un comunicado.

“Mejorará la seguridad y la conectividad con un puente peatonal exclusivo en Woodland Avenue, carriles bici y senderos peatonales a lo largo del corredor y permitirá la futura implementación del tren ligero de la ciudad”, agregó.

El proyecto inició a principios de 2025 y prevé finalizar para 2033. En ese contexto, Kenwood Avenue y East Avenue estarán cerradas hasta mediados de 2026. El acceso a la vía lateral norte de la I-35 cerca de Riverside Drive permanecerá cerrado hasta 2029.

Ampliación de carriles y semáforos: los nuevos proyectos en Texas

El Estado de la Estrella Solitaria cuenta con otros proyectos más allá de Austin que incluyen la ampliación de carriles y la instalación de nuevos semáforos.

En Houston, se busca ampliar de cuatro a seis carriles entre la I-10 y la autopista 290 para mitigar el tráfico por el crecimiento residencial. La iniciativa comenzó en el verano de 2026.

En Texas también se busca ampliar de cuatro a seis carriles entre la I-10 y la autopista 290 Bits And Splits - Shutterstock

Desde el condado de Taylor también se invirtió US$125 millones para ampliar la interestatal a seis carriles y construir un nuevo paso elevado en Judge Ely Boulevard. En Wimberley, por su parte, van a instalar tres nuevos semáforos en la intersección de RR 12 y Old Kyle Road.

El avance de inversiones en el resto de EE.UU.

Según Irwa Chapter 14, otros cuatro estados iniciaron más de 900 proyectos de infraestructura. Estos se dividen de la siguiente forma: